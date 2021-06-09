CHP'li Özel'den Erdoğan'a: Sen de suç işleri bakanının peşine takılma

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi.

Sorunun Sedat Peker'in iddialarının ciddiye alınması olmadığını söyleyen Özel, "Buradaki sorun iktidar partisinin, suç örgütü liderinin ortaya koyduğu iddialara karşı bir özgüven göstermiyor oluş sorunu. Araştırılsın, bunların doğru olmadığı ortaya çıksın diyemeyişleri" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP içine "şantaj, tehdit operasyonu" yaptığını söyleyen Özel, "Suç örgütü lideri konuşuyor, senin bakanın parti içine konuşuyor" ifadesini kullandı.

'Bakanın 17-25 Aralık'ı doğruluyor'

Özel "Suç örgütü liderinin Soylu’ya yaptığı iddialar bir yana senin bakanın 17-25 Aralık’ın acar İstanbul Emniyet Müdürü olarak özel görevlendirdiğin Selami Altınok’u FETÖ’cülükle suçluyor Recep Tayyip Erdoğan. Senin bakanın, suç anda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’nı FETÖ’cülükle suçluyor. İmzalarını ifşa ediyor, Anadolu Ajansı’na yolluyor. '17-25 kumpastı' diyorsun, hatta 'paraları FETÖ koydu' diyorsun, senin bakanın 'paraları benden önceki bakanın oğlu aldı' diyor. Doğruluyor 17-25 Aralık’ı. Bunu başkası iddia ettiğinde FETÖ’cü oluyor, ama senin bakanın kendinden iki önceki yine senin atadığın, görevden aldığın bakanın oğlunun para aldığını itiraf ediyor. Oğluna ‘aman oğlum sen bunlar gibi olma’ diyor. Sanki kendinden önce başka bir iktidar varmış gibi" diye konuştu.

'Normalde görevden alman lazım değil mi?'

Özel şunları kaydetti:

"Normalde sen bunu dediğinde, ‘ne diyorsun kardeşim 17-25 Aralık kumpastı, sen, senden önceki partimizin bakanı Muammer Güler’i nasıl suçlarsın’ deyip görevden alman lazım değil mi? Sen Selami Altınok’a nasıl FETÖ’cü dersin, demen gerekmez mi? Madem Emniyet Genel Müdür Yardımcısı FETÖ’cü, nasıl görevde tutuyoruz? Eğer görevde tutuyorsak bu iftirayı atan nasıl bakanlıkta duruyor demen lazım değil mi?

Cumhur İttifakı üç halkadan oluşuyor, AK Parti, MHP ve suç örgütleri. Kesişim kümesinde Süleyman Soylu duruyor. Cumhur İttifakı’nın mili diyen var, menteşesinin mili, çekersen dağılır diyor. O mili o yüzden çekemezler, ittifak dağılır diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, suç örgütü liderinin peşine takılma, sen de suç işleri bakanının peşine takılma. Suç işleri bakanı bu sözleri söylüyor da susuyorsanız, hepiniz o koltuklarda oturuyorsanız, bir koltukta Soylu, bir koltukta Selami Altınok oturuyorsa, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı koltuğunda oturuyorsa, görevden alabilecek bakana ‘almak kolay değil’ deyip hodri meydan çekiyorsa, o da alamıyorsa bu ne korkunç bir denge, Türkiye’yi ne korkunç bir dengenin üzerine oturttunuz."