CHP'li Özel'den Binali Yıldırım'a 'yardım malzemesi götürdü' tepkisi

Sedat Peker yayınladığı son videoda, AKP Genel Başkanvekili, eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ilgili olarak, "Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gitti" iddiasında bulunmuştu. Yıldırım bu iddiaları yalanlayarak, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir" dedi.

Bunun üzerine Özgür Özel yaptığı paylaşımda, "Mustafa Elitaş'ın ifadesiyle ülkemizin dezenfektana muhtaç olduğu için bakan eşinden dezenfektan aldığı günlerde, son başbakanın oğlu Venezuela'ya test kiti ve maske yardımında bulunmuş... Keşke Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan yardımında da bulunsaydı da kazıklanmasaydık!" tepkisini gösterdi.

'Yardım malzemesi götürüp dağıtmıştır'

Binali Yıldırım, Sedat Peker'in uyuşturucu rotası belirlemek için gittiğini iddia ettiği oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili şunları söylemişti:

"Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil; geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir.

O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, o münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyet ile gittiği ifade ediliyor, bu da gerçek dışıdır. Kendi biletini alarak, kendi imkanlarıyla, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir."