CHP'li Özel: HDP'li Başaran'a yönelik ifadeler kabul edilemez

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Genel Merkezi önünde bugün yaşanan gerginlik sırasında bir şahsın HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik, "Kes sesini, çivilerim seni vallahi" sözlerine tepki gösterdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın olaya dair sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayan Özel, yaşananları "HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur" sözleriyle eleştirdi.

HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıkmıştı. HDP'liler çelenk bırakılmasına izin vermezken, çıkan gerilime polis müdahale etmişti.

Polis müdahalesi sonucu aralarında avukatların da bulunduğu en az 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Yaşanan gerginlik sırasında bir şahıs, HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a, "Kes sesini, çivilerim seni vallahi" demişti.