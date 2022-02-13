CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı için Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na işaret etti. Partisinin Sivas İl Başkanlığı'nda konuşan Özel “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te 7 yıldır vekaletini yürütüyorum, yerine imza atıyorum, söz söylüyorum. Eğer 13. Cumhurbaşkanı benim, seçildiği güne kadar, vekaletini yürüttüğüm birisi olursa çocuklara anlatabilecek daha iyi bir hikaye olmaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Sivas İl Başkanlığı’nın düzenlediği programda vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da katıldı. Özel, "Bütün anketler, en doğru ölçümler, en hassas çalışmalar, hangi adayı gösteriyorsa, o aday olacak ama herkes emin olsun ki, Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

6 parti liderinin toplantısı

Özgür Özel, 6 muhalefet partisinin liderinin dün akşam yaptıkları görüşmenin Türk siyaseti açısından önemini vurgulayarak, "Yıllarca zaman zaman birbirleriyle sert rekabet etmiş, yıllarca karşı taraflarda yer almış farklı siyasi eğilimlerin liderleri dün akşam bir yuvarlak masanın etrafında oturdular ve bu ayın sonunda basın mensuplarına ve Türkiye’deki herkese birlikte yürüyecekleri yolun detaylarını anlatacakları programdan önce son toplantılarını gerçekleştirdiler. O toplantının, kamuoyuna verdiği mesaj şudur: Demokrasiye dönüşte, güçlendirilmiş parlamenter sistemin inşasında kuvvetler ayrılığında tek adam rejiminin sonlanmasında tam mutabakata varılmıştır" dedi.

'Bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği yargının hazırlığını yapıyoruz'

Liyakatsiz atamalarının son bulmasını sağlamak adına sözlü mülakatları kaldıracaklarını belirten Özel şunları söyledi:

"Seçimden sonra, gelip de AKP'nin ele geçirdiği yargıyı nasıl geri alıp, ele geçirip yandaşlaştırmaya çalışmıyoruz. Biz, bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı düzeninin hazırlığını yapıyoruz, yüksek yargının hazırlığını yapıyoruz. Biz dâhil kimseden talimat almayacak, aldığı eğitimin ve vicdanıyla mesleğinin gereğini yapacak bağımsız tarafsız gerçek Cumhuriyet savcılarının, hâkimlerin ve yargıçların teminatına çalışıyoruz. Biz bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği, hep özgür olup özgür kalacak, kamu adına denetim görevini cesaretle yapacak bir basın yayın düzenlemesinin içerisindeyiz. Gazeteciler özgürce yazsın, özgürce yorum yapsın, özgürce fotoğraflasın ve özgürce yayınlasın diye bir basın kanunu kanuna çalışıyoruz."

'Adayı Sivas'tan açıklayalım, herkes rahatlasın'

"Cumhurbaşkanı adayımız kim tartışmalarına açıklık getirmek isterim. Adayı Sivas'tan açıklayalım herkes rahatlasın" sözleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Özgür Özel şöyle konuştu:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun mecliste 7 yıldır vekaletini yürütüyorum, yerine imza atıyorum, söz söylüyorum. Eğer 13. Cumhurbaşkanı benim, seçildiği güne kadar, vekaletini yürüttüğüm birisi olursa çocuklara anlatabilecek daha iyi bir hikaye olmaz. Ancak şunu bilin Genel Başkanın yaklaşımıdır ki; 'aday olmak için bütün ittifak ortaklarının tamamının tam mutabakatı varsa onur duyarım' diyor ve şunu net söylüyor; bizim göstereceğimiz adayın kaybetme lüksü yok.”

Özel, “Bütün anketler, en doğru ölçümler, en hassas çalışmalar, hangi adayı gösteriyorsa, o aday olacak ama herkes emin olsun ki, Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak” dedi.

'Gariban AK Partilinin çocuğunu mülakatta eleyen rejime son veriyoruz'

Özgür Özel, AKP döneminde mülakatlarda elenen gençlere de şöyle seslendi:

“Gençlerin isyanını duyduk; liyakatsiz atamalar, yandaşları kayırmalar yapıp gariban Ak Partili’nin çocuğunu dahi mülakatta eleyen bu rejime sözlü sınavı kaldırarak son veriyoruz. Sözlü sınavını kaldırdıktan sonra, sözlü şekilde kendini ifade etmesi gereken meslek gruplarına, tarafların bilgisi ve rızasıyla kamera kayıtları olacak sonuca itiraz varsa da bir itiraz komisyonu kurulacak eğer ‘burada da ben ikna olmadım’ diyen olursa, kaset kaydını yargı makamlarına götürebilecek ve hâkim kişinin hakkının yendiği kararına varırsa mülakat kazanılmış olacak.” (ANKA)