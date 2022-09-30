CHP'li Özel: Büyük bir kumpas ile karşı karşıyayız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özel, "Büyük bir kumpas ile karşı karşıyayız. DNA testleri, parmak izi testleri yapılmadan böyle bir tezvirat ve CHP’ye sistemli bir saldırı. Şimdi anlaşılıyor ki o isimden Süleyman Soylu bile emin değil. Devletin elinde zaten böyle bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

"İçişleri Bakanlığı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin ismini açıkladı ve ardından da bu medyaya CHP’nin bundan 10 yıl önce kamuoyuyla paylaştığı bir raporda isminin geçtiğini servis ettiler, söylediler. Bunun üzerinden iktidar partisinin siyasetçileri, havuz medyası ve bu yönlendirmeye kapılan medya organları CHP’yi eleştirmeye, saldırmaya başladılar" Özel şöyle konuştu:

'O isimden Süleyman Soylu bile emin değil'

"Saldırganın kimliği hakkında ilk günden beri genel başkanımıza, Mersin milletvekillerimize, Mersin Adliyesi’nden ve polisinden verilen bilgiler, saldırganın kimliği henüz teşhis edilmedi ancak verilen kimlikle de parmak izi filan uyuşmadı, ileri tetkiklerinin yapılması lazım, bu isim neden ortada dolaşıyor. Dün dedim ki, bu konuda bir açıklama yapın. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hiçbir sınır tanımayan ve acaba yükselişte olanları düşüşe geçirir, içinde bulunduğumuz sıkışmış pozisyondan kurtarabilir miyiz diye, ne etik ne ahlak ne vicdana sığacak saldırıları devam ediyordu. En sonunda Sayın Genel Başkanımız dün akşam gerekli açıklamayı ve paylaşımı yaptı.

Mesele şudur, büyük bir kumpas ile karşı karşıyayız. Bir, bundan 20 gün önce Sayın Veli Ağbaba’ya halen aktif görevde olan bir kamu görevlisi ‘Dikkat edin, bir hazırlık var. Sizi ve sizin üzerinizden partinizi PKK ile ilişkilendirecekler’ dedi. Veli Ağbaba bunu partinin yetkili kişileriyle paylaştı. Son 10 gün Veli Ağbaba Malatya’da kendi ilinde siyaset yaparken her gece yurtdışından start alan trol orduları Veli Ağbaba’yı gündeme taşımaya ve farklı farklı geçmişteki olaylarla gündemde tutmaya, Twitter’da itibarsızlaştırma kampanyaları yaptılar. Birileri bunlara para da ödedi. Çünkü bot hesaplar yurtdışından farklı ülkelerden başlayan trol saldırılarına öncülük ettiler. Daha sonra Türkiye’de konumlandırılmış ve talimatlandırılmış AK Parti’nin trol ordularını harekete geçirdiler. Sonra bu üzücü müessir, lanetlediğimiz saldırı gerçekleşti. Tak, saldırgan param parça olmuş, üzerinden bir sağlam kimlik çıkmış. Kimlikteki kişi 10 yıl önce CHP’nin raporunda adı geçen birisi. DNA testleri, parmak izi testleri yapılmadan böyle bir tezvirat ve CHP’ye sistemli bir saldırı. Şimdi anlaşılıyor ki o isimden Süleyman Soylu bile emin değil. Devletin elinde zaten böyle bir bilgi yok.

'Suç üstünde yakalandınız'

Biz Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, savcıya inanırız. Açıklayın kardeşim, açıklayın. Ama açılanabilecek durum yok. Çünkü şu anda bile o kimliği tespit etmiş değiller. Kimliğin o kişi ile uyuşmadığı yönünde bir sürü kriminal done var elinde. Süleyman Soylu çıkıyor, ‘Yok efendim onu PKK da söylüyor.’ PKK’nın ne söylediğine bakma sen. Dün dedim, teröristin adı değişse de CHP’nin tutumu değişmez. Ama siz neye sarıldınız, bize saldırırken neye dayandınız? Bu nasıl utanmazlık. Dönün önce millete bunu anlatın. 20 gün önce bize bildirilenler, son 10 gündür bize yapılanlar, patlamadan hemen sonra ortaya çıkan ve aslında maksatlı bir çarpıtma olduğu gösterilen ve dört gündür sürdürülen algı operasyonu.

Ne yapmaya çalışıyorsunuz beyler? Suç üstünde yakalandınız. Suç işleri bakanı şu anda bu suçüstü durumu örtmek için kendi seviyesinden Genel Başkanımıza hakaretler ederek filan başka gündem yaratmaya çalışıyor. Hadi oradan. Şimdi doğruları konuşmak, gerçekleri konuşmak ve bu rezaleti görmek lazım. Herkes şunu beklesin, Kemal Bey bunu zaten söylüyor. Seçimler yaklaştıkça, bunlar bunu gördükçe, tırnakları koltuğa geçirmek için her türlü devlet imkanını partileri lehine kullanacaklar. Her türlü provokasyona hazır olun. Biz hazırız, buradayız, dimdik ayaktayız. İlk gün ne dedim, alnınızı karışlarım. Aha bu yetmediyse bununla da karışlayayım." (ANKA)