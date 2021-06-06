CHP'li Özel: Acilen Soylu hakkında soruşturma komisyonu kurma çağrımızı yineliyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Acilen TBMM'de bir araştırma komisyonu ve Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Sedat Peker'in Soylu hakkındaki iddialarına ilişkin Özel "Demokrasilerde bu iddialar hakkında üç maymunu oynayarak iktidarınızı sürdüremezsiniz! Bu rejim krizinden, bu ahlak krizinden başka türlü çıkamazsınız!" ifadelerini kullandı.