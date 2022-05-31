CHP'li Özcan'dan AKP'li kadın meclis üyesine tepki çeken cinsiyetçi ifadeler

Göçmen karşıtı ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AKP'li bir kadın belediye meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi.

Özcan'ın bu sözlerine tepki gecikmedi.

AKP Sözcüsü Çelik, Özcan'ın sözleri için, "Ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız" dedi. Çelik, "Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz" dedi.