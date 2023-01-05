CHP'li milletvekili Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

CHP İzmir Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Mahir Polat, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sözcü’de yer alan habere göre Polat, kalp rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp damarındaki tıkanıklık balonla açılıp stent takılan Polat’ın durumunun iyi olduğu, Polat'ın yoğun bakım ünitesinde tutulduğu bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahir Polat, "Yoğun iş tempomuz sebebiyle biraz yorgun düştüm, ancak iyiyim dostlar.. Bu vesileyle arayan, mesaj atan güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Bu yürek hiç susmayacak" ifadelerini kullandı.