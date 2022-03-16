CHP'li Kılınç: 100 binlerce özel güvenlik görevlisini kendi kaderlerine terk edemeyiz

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında özel güvenlikçilerin sorunlarını gündeme getirdi.

Özel güvenlik alanının sorunları ve talepleri olduğunu söyleyen Kılınç "Öncelikle güvenlik sorunu. İşsizlik, uzun çalışma saatleri, yetki, iş güvenliği ve riskli meslek grubuna alınmamaları, statü belirsizliği, iş kolu, olumsuz tutumlara maruz bırakılma sorunu” dedi.

Kılınç, şunları söyledi:

“Özel güvenlik hayatımıza son 20 yılda da yoğun olarak girmiş durumda…Özel güvenlikçileri o x-ray cihazları ya da çantalarımızın arandığı cihazlar gibi görüyoruz. Özel güvenlikçilerde bundan dolayı çok sorun yaşıyorlar. Kendilerine insan olarak davranılmasını talep ediyorlar. Özel güvenlikçiler, kendilerine güvenlik görevlerini yaptıkları sırada karşılaştıkları insanların insan gibi davranmasını talep ediyorlar. Yoğun noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri, günde bazen 10 binlerce kişi ile karşı karşıya kalıyor, binlerce kişi ile muhatap oluyorlar. Çoğu zaman kötü muameleye maruz kalmaktan şikâyet ediyorlar.

Özel güvenlik alanının bileşenlerinin birlikte hazırladığı kanun teklifimiz Meclis gündeminde beklemektedir. Diğer taraftan yine alanla ilgili özel güvenlik alanının sorunlarının araştırılması çerçevesinde verdiğimiz Meclis araştırma önergemiz de Meclis’te beklemektedir. 6 maddelik kanun teklifimizle özel güvenlik görevlilerinin öncelikli sorunlarına çözümler önermekteyiz. Bu çözümler aynı zamanda özel güvenlik görevlilerinin de talepleridir. Bu talepler en asgari en insani en temel haklardır. Yerine getirilemeyecek talepler değildir. Buradan bir kez daha İçişleri Bakanı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerine, Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerine çağrıda bulunuyorum ve göreve davet ediyorum.”

Kılınç “Özel güvenlik alanı her geçen gün büyüyen sorunlarıyla alarm vermektedir. Özel güvenlik görevlilerimiz uzun mesailerle, düşük maaşlarla, yetersiz eğitimle, ekipmanla, ağır çalışma koşullarında feryat etmektedir. Can ve mal güvenliğimizi teslim ettiğimiz, eline silah verdiğimiz 100 binlerce özel güvenlik görevlisini kendi kaderlerine terk edemeyiz" diye konuştu. (ANKA)