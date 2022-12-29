CHP’li Karasu'dan Tarım Bakanı'na: 2022'de Sivas'ı susuz bıraktınız 

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas kent merkezinde yaşanan su sorunuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Sivas’ta son aylarda yaşanan su sorunu kent sakinlerini mağdur etmeye devam ediyor. AKP’li Sivas Belediyesi tarafından uygulanan ve 24 saati aşan mahalle bazlı su kesintileri yaşanıyor.

Konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kentte yapılan çalışmaları sordu.

“Sivas ili Merkez İlçesinde bulunan su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’nın yetersiz kalması nedeniyle kent merkezinde su sorunu yaşanmaktadır” diyen Karasu, “Uzun bir süreden bu yana Sivas Belediyesi tarafından mahalle bazlı uygulanan su kesintilerinin süresi 24 saati aşmakta, kent sakinleri ise suya erişimde mağduriyet yaşamaktadır. Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla çalışma başlatıldığı bilinmektedir.“ ifadelerini kullandı.

Bölgede yapılan çalışmaların geç kaldığını da belirten Karasu, su ihtiyacını ortaya çıktığı anda gidermenin plansızlık örneği olduğunu kaydederek, “Bir kentin su ihtiyacı geçmiş ve güncel tüketim, nüfus artışı gibi birçok başlıkta incelenir ve bununla birlikte bir su politikası geliştirilir. Ancak Sivas’ta bunların hesaplanmadığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

“2022 yılında iktidar partisi Sivas’ı susuzluğa mahkum etmiştir” ifadelerini kullanan CHP’li Karasu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye şu soruları yöneltti:

1- Bakanlık olarak Sivas ilinin güncel su tüketim miktarına göre uygun planlama neden yapılmamıştır?

2- Pusat Özen Barajı’ndan yapılacak takviyenin ardından Pusat Özen Barajı’ndan faydalanan vatandaşlarımızın yaşaması ihtimal dahilinde olan mağduriyet hesaplanmış mıdır?

3- Son 10 yıldan günümüze kadar Sivas iline düşen yıllık yağış miktarı ne kadardır?

4- Sivas iline 2002’de günümüze kadar yapılan su ve kanalizasyon altyapı yatırımlarının TL cinsinden miktarı nedir?

5- Sivas ilinde yeni su kaynaklarının bulunması için hangi çalışmalar yapılmaktadır?