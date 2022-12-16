CHP'li isim İmamoğlu'nun adaylığına kapıyı kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Ekrem İmamoğlu Altılı Masa liderlerini dayanışmaya çağırdı.

Çağrının ardından, mazeret bildiren Karamollaoğlu hariç bütün liderler Saraçhane'ye geldi. Miting başlamadan burada bir gazeteciye röportaj veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu.

'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur'

Öztunç konuşmasında, "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı net belli, Kemal Kılıçaroğlu'dur. Başka bir açıklaması yok bu işin. Altılı Masa neye karar verir, kime karar verir bilemeyiz. Ama biz Altılı Masa'ya adayımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Akşener aday olarak iki belediye başkanını işaret etti

Öte yandan, İYİP lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı konusunda daha önce iki belediye başkanını işaret etmişti.

Akşener, "Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuşuyor. Hatta ben aleni bir biçimde, 6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim" açıklamalarını yapmıştı.