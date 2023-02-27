CHP’li İlgezdi: Kaç çocuğun kaçırıldığı ya bilinmiyor ya gizleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, deprem bölgesinde kaç çocuğun kaybolduğuna dair resmi açıklama olmamasını eleştirerek, “Bugüne kadar kaç kayıp ihbarı yapıldığı özellikle gizleniyor” dedi.

İlgezdi, yaptığı açıklamada, geçen hafta en az 85 çocuğun sosyal medya üzerinden kayıp olduğu bilgisinin kamuoyuna yansıdığını hatırlattı. İlgezdi, “Çocuklarımızın deprem bölgesinden sağ çıkarıldıktan sonra kaybolduklarına dair çok sayıda ihbar alıyoruz. Hastaneye kaldırılan ancak sonra haber alınamayan da çok çocuğumuz var. İktidar kayıp çocukları ve kayıp yurttaşları bulmak yerine kaç kişi, kaç çocuğumuz hakkında kayıp ihbarı olduğunu dahi açıklamıyor. Saklayarak sorunu görmezden geliyorlar. Acılı aileler çocuklarını aramaya devam ediyor” dedi.

'Ya bilmiyorlar ya gizliyorlar'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın bin 788 çocuk bulunduğu ve bunların bin 225’inin ailelerine teslim edildiği açıklamasını hatırlatan İlgezdi, “Bakan Yanık 479 çocuğumuzun tedavi altında, 84 çocuğumuzun ise Bakanlık kuruluşlarında olduğunu ifade ediyor. Ancak bugüne kadar kaç çocuk ve yurttaş için kayıp başvurusunda bulunulduğu gizleniyor. Bölgeden çok sayıda çocuk kaçırma haberi alıyoruz. Çocuklarımızı sağ salim bulması gereken yetkililer daha kaç çocuğun kaçırıldığını ya bilmiyor ya gizliyor” diye konuştu.

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan İlgezdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Deprem sonrasında depremden etkilenen 11 ilde kaç çocuk kayıp ihbarı alınmıştır? Kayıp ihbarı olan kaç çocuk bulunmuştur? Kaybolanların kaçından tedavi için bir hastaneden sonra haber alınamamıştır? Bulunan çocukların kaçı ailelerine teslim edilmiştir? Bulunan çocukların kaçı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim edilmiştir? Deprem sonrasında depremden etkilenen 11 ilde kaç kayıp ihbarı alınmıştır? Kayıp ihbarı olan kaç kişi bulunmuştur?” sorularını yöneltti.