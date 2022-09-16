CHP'li Haluk Pekşen hayatını kaybetti

CHP’li Haluk Pekşen Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Pekşen 10 gün önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Pekşen'in vefat haberini şöyle duyurdu:

"25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Haluk Pekşen kimdir?

11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğdu. Baba adı Seyit, anne adı Zehra'dır.

Avukat, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu. Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı. İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

İngilizce bilen Pekşen, evli ve 2 çocuk babasıydı.