CHP'li Erkek: Mersin'de 'terör operasyonunda' gözaltına alınan işçi şehit çocuğu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, katıldığı canlı yayında "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan bir işçinin şehit çocuğu" olduğunu söyledi.

Habertürk canlı yayınında 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk olan Erkek şöyle konuştu:

"Herkes terör örgütü üyesi oldu memlekette. Algı yaratacağız diye yargıyı silah olarak kullanıp operasyonlar yapıyorsunuz, insanların lekelenmeme hakkını ortadan kaldırıyor, yok ediyorsunuz. Ondan sonra salıvermek zorunda kalıyorsunuz."