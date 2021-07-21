CHP'li Engin Özkoç: Hiç merak etmeyin hepsini göndereceğiz

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, birkaç gündür süren göçmen tartışmalarına sosyal medya hesabından yeni mesaj paylaştı. Özkoç, şu paylaşımı yaptı:

"Ülkeye yabancı ülkelerin vatandaşları başıboş girecek. Devlet izleyecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının can ve mal güvenliği tehlikeye girecek. Buna karşı çıkınca, ırkçı oluyormuşuz. Hadi oradan... Hiç merak etmeyin hepsini göndereceğiz..."

Türkiye’deki Suriyeli ve Afgan mülteciler için “başıboş” ifadesini kullanan Özkoç, AKP'nin mülteciler konusunda "hesap vereceğini" yazmıştı. Türkiye’de can ve mal güvenliğinin kalmadığını öne süren Özkoç, iktidar partisi AKP için “Milli güvenlik sorundur!” demişti.