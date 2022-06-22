CHP'li Çakırözer'den sosyal medya sansür düzenlemesine tepki

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında “Artık sadece gazetecilerin değil, milyonlarca vatandaşın sosyal medya kullanımı engelleyecek, hapsedecek yaptırımları içeren bu yasa derhâl geri çekilmelidir. Susturma, korkutma, hapsetme yasasına ‘hayır.’ Basın hürdür, sansür edilemez diyoruz, sansür yasasına ‘hayır’ diyoruz” dedi.

Çakırözer, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Buraya Ulus'tan geliyorum, gazeteci meslek örgütlerimizin bugün Genel Kurul gündemine gelen sansür yasasının geri çekilmesi çağrısını sizlere iletmeye geldim. Kanun Meclise sunulduğu günden bu yana gazeteciler, meslek örgütleri seslerini duyurmaya çalışıyor. Biz milletvekilleri ‘Gazetecileri, milyonlarca yurttaşı baskı, sansür altına alacak, hapsedecek düzenlemeleri geri çekin.’ dedik; dinlemediniz, dinlemiyorsunuz.

Bu yasa gözdağı, sindirme, korkutma yasasıdır. Bu yasa, ekonomideki krizi, zamları, hayat pahalılığını kimse duymasın, duyuramasın yasasıdır. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Bu vahim tablo karşısında artık sadece gazetecilerin değil, milyonlarca vatandaşın sosyal medya kullanımı engelleyecek, hapsedecek yatırımları içeren bu yasa derhâl geri çekilmelidir. Susturma, korkutma, hapsetme yasasına ‘hayır’ basın hürdür sansür edilemez diyoruz, sansür yasasına ‘hayır’ diyoruz.”