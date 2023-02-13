CHP'li belediyelerin Hatay'a gönderdiği yardımlar depremzedelere dağıtılmıyor

Hatay'ın İskenderun’un ilçesinde CHP'li belediyelerin gönderdiği yardımların bir depoda beklenmeye alınarak depremzedelere ulaştırılmadığı belirtildi.

CHP'nin yardım ekibiyle bölgeye gelen bir yardım gönüllüsü, CHP Afet Gönüllüleri olarak cumartesi günü yaklaşık 70 kişiyle bölgeye varıldığını ve bir depoya çalışmaya gidildiğini aktardı.

soL'a konuşan gönüllü, depoya büyük boyutta yardımlar ulaştığını, ancak yardımların yollanmadan önce belediyeler tarafından tasnif edilmediğini kaydetti.

'Dışarıya yardım vermeyin'

Depoya yardım için gelenlerin çok az olduğuna dikkat çeken gönüllü, "yağma olaylarına önlem" olarak yardımların konumuna ilişkin haber verilmediğine dikkat çekti. Deponun başında askerlerin durduğunu ve zabıtaların geldiğini söyleyen gönüllü, askerlerin, “Buranın muhtarı zabıtası geliyor, kendi ihtiyaçlarına göre yardım alıp gidiyor. Onun dışında kimse alamıyor” dediğini aktardı.

Gönüllü, yardım için gelen az kişiye ihtiyaç olup olmadığını sormalarının ardından ekipten kişilerin “Dışarıdan gelenlere yardım vermeyin, biz bunu düzenli bir şekilde vereceğiz” dediğini aktardı.

Depoya gelen CHP'li vekil: 'Herkesin ihtiyacı karşılandı'

Depoyu gün içinde 4 civarında CHP'li milletvekilinin ziyaret ettiğini söyleyen gönüllü, milletvekillerinden birinin, “Bu iki yıllık bir süreç zaten. Bunları hemen dağıtmamıza gerek yok. Herkesin ihtiyacı karşılandı." dediğini ifade etti. Yardım ekibindeki kişilerin "İnsanlar soğuktan ölüyor, yardımları ulaştırmamız gerekmiyor mu?” diye sorduğunda ise milletvekilinin “Yok yok onlar yalan” dediği belirtildi.

Başka bir milletvekilinin de, “Biz İskenderun’a gittik, saha ziyareti yaptık. Hiçbir şeylere ihtiyaçları yoktu. Hiç kimse hiçbir şey istemedi. Yardıma gerek yok” dediği kaydedildi.

Gönüllü, bir grubun daha etkili bir yardım için başka bir noktaya gittiğini, bunun CHP'li ekibe bildirilmesi üzerine, ekibin Whatsapp gruplarından kendilerine küçük yardım görselleri atmaya başladığını söyledi.

Diğer yandan, zabıtaların depoya gelerek çocuklara gönderilen meyveli sütleri de içtiği de iddia edildi.

'Yardım için gelen elektrikli sobaları kullanmamız önerildi'

Yardım ekibinin depremzedelerle birlikte EXPO’da konakladığını belirten gönüllü, depremzedelerin arada hiçbir perde olmadan orada kaldığını, kendilerinin kaldığı yerin ise siyah perdelerle kapatıldığını söyledi.

Kendilerine üçer tane yardım için gönderilen battaniyelerden verildiğini aktaran gönüllü, yardım için depoda duran elektrikli sobaların kullanılmasının kendilerine önerildiğini belirtti.