CHP'li belediyeler kültür-sanat etkinliklerini 3 gün erteledi

Irak'ın kuzeyinde "Pençe-Kilit operasyonu bölgesi"nde 12 askerin yaşamını yitirmesinin ardından CHP'li belediyeler kültür-sanat etkinliklerini erteledi.

CHP’den yapılan açıklamada Genel Başkan Özgür Özel’in talimatı üzerine, CHP’li belediyelere CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in imzasıyla yazı gönderildiği belirtildi.

Gönderilen yazıda, "Terörle mücadele kapsamında 12 evladımız şehit olmuştur. Bu nedenle önceden planlamış olduğunuz kutlama, konser, kültür, sanat etkinlikleri gibi organizasyonlarınızı üç gün süreyle ertelemenizi rica eder, tüm halkımıza başsağlığı dilerim” ifadeleri yer aldı.