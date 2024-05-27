CHP'li belediyeden 'normalleşme' turu: Menzil, İsmailağa, İlim Yayma Cemiyeti

İktidar ve düzen muhalefetinin "yumuşama" siyaseti, yerel yönetimlere de sirayet etti.

İstanbul'da AKP'den CHP'ye geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi, cemaatler ve iktidara yakın dini dernekleri ihmal etmedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, dün Menzil Cemaati'ne yakın Serhendi Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyareti Bahçetepe'nin başdanışmanı Halil Hayta sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşıma "İlçemizi daha nasıl güzel yönetirize çözüm bulmaya devam" notunu düştü.

Menzil Cemaati liderinin ölmesinin ardından üç oğlu ayrılığa düşmüştü. Bu isimlerden Muhammed Saki, cemaatin vakıf ve dernekleriyle ilişkisini kesip, Serhendi Derneği'ni kurmuştu. Saki'nin cemaat içerisinde en fazla müridi olan isim olduğu tahmin ediliyor.

Hakan Bahçetepe Menzil'e yakın Serhendi Derneği'nde.

Kuran kursuna belediye daveti

Belediye Başkanı Bahçetepe, geçtiğimiz gün de Muharrem Cami Kız Kuran Kursu Kermesi'ne katıldı. Bir sonraki kermese ev sahipliği yapmak istediğini ileten Bahçetepe "Bir daha belediyenin bahçesine kurdurtalım" dedi. Bahçetepe'nin ziyaret ettiği Diyanet'e bağlı kursta ilkokul çağındaki kız çocuklarına türban giydiriliyor ve hafızlık eğitimi veriliyor.

Kurstaki çocuklara "Vahyin Mirasçıları" adı verilen bir proje kapsamında hafızlık eğitimi veriliyor.

Hangi CHP? Teğmen Kubilay'ın gericiler tarafından katledilişinin yıldönümünde Menemen'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cemaat ve tarikatlara ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Her sırtını sıvazladığınız cemaat ve tarikat, Milli Eğitim’de yapılanarak sonra dönüp adalet sisteminde yapılanarak, en nihayetinde silahlı kuvvetler içinde yapılanarak, er ya da genç içindeki Cumhuriyete olan kinini kusacak, namluyu bu millete çevirecektir."

İsmailağacılarla 'hoş sohbet'

Belediye Başkanı Bahçetepe'nin 22 Mayıs'taki adresi Sarıgöl mahallesindeki SARDER oldu. Dernek üyeleriyle çekilen fotoğraf "Hoş sohbetlerle ve istişarelerle geçen güzel zamanlardı" mesajıyla paylaşıldı.

SARDER'in yakın olduğu KIYAMDER, İsmailağa Cemaati'ne ait en büyük kurumlardan biri.

Hakan Bahçetepe İsmailağa Cemaati'ne yakın SARDER'de.

CHP'nin kazandığı yerel seçimin ardından iktidara yakın İlim Yayma Cemiyeti, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

ÇYDD: Laik cumhuriyete tehdit

CHP'li başkanın cemaat ve tarikat ziyaretlerine tepki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi'nden geldi.

Yapılan açıklamada söz konusu cemaat ve tarikatların cumhuriyete ve laikliğe düşman olduğu hatırlatılarak şunlar söylendi:

"Laik cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine karşı en büyük tehdit kabul edilen tarikat yapılanmalarıyla söz konusu belediye başkanının kurduğu ilişkiyi kınıyoruz. Yetkili mercilerin bu konunun gerektirdiği yasal işlemleri uygulamasını bekliyor, her daim takipçisi olacağımızı yineliyoruz."

Başdanışmanın siyasi kariyeri: AKP, DEVA, CHP

soL'a konuşan ÇYDD Gaziosmanpaşa Eski Kurucu Başkanı Özge Çamcı, ziyaretlerin Hakan Bahçetepe'nin başdanışmanı Halil Hayta tarafından organize edildiğini belirtiyor.

Hayta 2019'da AKP'den belediye meclis üyesi adayı olmuş, daha sonra DEVA Partisi'nde ilçe başkanlığı yapmış ve yerel seçimler öncesinde CHP'ye geçmişti.

Cemaat ve tarikatlara karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğinin altını çizen Çamcı, söz konusu yapıları "hükümsüz" olarak niteliyor:

"Belediye başkanı belki oy için gidip onlarla görüşüyordur ama bize göre bu yapılar hükümsüzdür. Verdikleri fotoğraflar yanlış. 'Türkiye şeyhler, dervişler ülkesi değildir' diyen Ata'mızın kurmuş olduğu CHP'de bu tarz ziyaretlerin yapılmaması gerektiğini savunuyoruz. ÇYDD olarak bu yapılarla yıllardır mücadele veriyoruz."