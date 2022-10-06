CHP'li belediyede işçiler greve çıkıyor

Antalya'da CHP'li Kumluca Belediyesi'nde işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken haksız yere işten çıkarılmıştı. İşten atılan işçilerin işe geri alınmasını istenirken belediye yönetimi de toplu iş sözleşmesini imzalamaya davet edilmişti. Taleplerin yerine getirilmemesi durumunda 5 Ekim Çarşamba günü greve gidileceğini duyurulmuştu.

Taleplerin yerine getirilmemesi üzerine DİSK/Genel-İş Sendikası üyesi işçiler belediye önünde biraraya gelerek grev duyurusu yaptılar.

Sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisi kazanmasına rağmen belediye yönetiminin olumsuz tavrını sürdürmesini ve işçilerin taleplerine kulak tıkamasını eleştiren işçiler taleplerini şöyle sıraladı:

- Anayasal sendikal haklara saygı gösterilmeli

- İşten çıkarılan işçiler geri alınmalı

- Toplu iş sözleşmesi imzalanmalı.

İşçiler adına yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün burada sendikal hak ve özgürlükler için, toplu sözleşme hakkımız için, işinden edilen 9 arkadaşımızın işe iadesi için grev meşalemizi yakmaya geldik.

Üzülerek söylüyorum ki sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir belediye başkanı sadece sendikal hakları değil üyesi olduğu partinin politikalarını da yok sayıyor. Sendikamıza karşı düşmanca tutum alarak yapıyor bunu. Emekten yana politikalar yerine kamu hizmeti sunan, gece gündüz demeden çalışan, pandemi döneminde dahi herkes evindeyken Kumluca halkının hizmet alması için çalışan belediye işçilerine hak ettikleri ücreti vermiyor.

Biz sendika olarak hep çözümden yana olduk, çözüm üretmek için çabaladık ama Kumluca Belediye Başkanı daha geçenlerde bir açıklama yayınlayarak sendikal hak ve özgürlüklerimizi, grev hakkımızı ve toplu sözleşme hakkımızı yok sayan tutumunu açıkça deklare etmiştir. Bunu yaparken asılsız ve haksız iddialar sıralamış Sendika düşmanlığını sürdürmüştür.

Öncelikle hatırlatmak gerekir ki DİSK/Genel-İş Türkiye işçi sınıfının gerçek mücadele örgütüdür. Dost düşman bilir ki DİSK, Türkiye’nin her yerinde sürdürdüğü mücadelesiyle emek ve demokrasi mücadelesinin öncüsüdür. Biz bir yandan kendi emeğimizin gerçek karşılığını almak için mücadele ederken bir yandan da bütün emekçilerin insan yaşayabilmesi için gece gündüz demeden mücadele eden hayatını buna adamış olan işçileriz. Dolayısıyla biz Kumluca halkının da insanca ve demokratik bir ülkede yaşaması için de mücadele veriyoruz.

Biz sendikal tercihlerinden ötürü işinden edilen, sürgün edilen arkadaşlarımızı yalnız bırakmayız bu bilinsin. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.

Kumluca Belediyesi neye itiraz ediyor, işçinin hangi talebine direniyor?

Belediye işçilerinin Kumluca Belediyesi’nden 3 haklı talebi vardı. Kumluca Belediyesi’nde artık kurallı bir çalışma olsun, toplu iş sözleşmesine bağlı bir çalışma düzeni olsun, insanca yaşayacak bir ücretimiz olsun.

Bu talepler sana neden çok geliyor Sayın Başkan?

İşte sendikamız bu haklı talepleri yerine getirmek için örgütlendi, Çalışma Bakanlığı’ndan toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki belgesi aldı ve Kumluca Belediyesi işverenini görüşmeleri başlatmaya çağırdı. Belediye ne yaptı? Bütün işçiler için toplu sözleşme yapma yetkisine sahip Sendika olmamıza rağmen Arabulucu tutanağında “işveren tarafı temsilcisi, belediye ile sendika üyesi olmayan işçiler arasında takım sözleşmesi akdedildiğinden bahisle toplu sözleşme yapmayacaklarını” beyan etti. Bu tutumunuzdan vazgeçin diyoruz.

Şimdi Belediye işverenlerine düşen işçilerin taleplerine ve haklarına saygı göstermektir.

Kumluca Belediyesi işverenlerini buradan uyarıyoruz.

Sendikal hak ve özgürlüklerimizi engelleyemezsiniz. İşçiyi tehdit ederek ve işten çıkararak baskı altına alarak bizi yenemezsiniz.

Biz üyelerimizin haklarını, taleplerini sonuna kadar savunacağız.

Bir kez daha,

KUMLUCA BELEDİYESİ’Nİ ANAYASAL SENDİKAL HAKLARA SAYGI GÖSTERMEYE,

İŞTEN ATILAN İŞÇİLERİ GERİ ALMAYA,

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMAYA DAVET EDİYORUZ!

Biz Kumluca halkına hizmet üretmekten, kentlerimizi güzelleştirmekten onur duyuyoruz. Ama hak ettiğimiz insanca yaşayacak bir ücret ile çalışmak istemek de hakkımız değil mi? Bunu istemek suç mu? İşten attığınız arkadaşlarımız işine dönene, insanca hak ettiğimiz ücreti alana kadar mücadelemiz sürecek.

Bir kere daha Kumluca halkının da haklı grevimize destek vereceğini, emekten yana bir tutum alacağını, bu haksızlık ve adaletsizlik karşısında durarak desteklerini esirgemeyeceğini biliyor, dayanışmaya inanıyoruz."

