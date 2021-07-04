CHP'li belediye başkanlarından 'tasarruf genelgesi' açıklaması

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı yaptıkları ortak açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmesini talep etti.

Yayımlanan tasarruf genelgesine ilişkin olarak da, “Tasarruf genelgesi, belediyelerimizin görevlerini yapması yönünde bazı engeller oluşturabileceği kanaatindeyiz” değerlendirmesi yapıldı.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’ın katıldığı toplantının ardından bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada "1 Temmuz itibari ile açıklanan yeni normalleşme sürecinin tüm sektörlere canlılık getirmesin diliyor ve bu konuda tedbirlerin elden bırakılmamasını çok önemsediğimizi ifade ediyoruz. Pandemi döneminde 11 büyükşehir belediyemiz başarılı bir mücadele vermiştir ve dayanışmanın en güzel örneklerini gözler önüne sermiştir" denildi.

'Tasarruf genelgesi tüm kamu kurumlarını kapsamalı'

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı ve TBMM Genel Sekreterliği'ni muaf tutarak yayımladığı tasarruf genelgesine de değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi, tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışı 11 büyükşehir belediyemizin yönetim anlayışının omurgasını oluşturmaktadır. Seçim kampanyasındaki günlerimizden bu yana hepimiz israf düzeni ile mücadeleyi ve tasarrufu vatandaşlarımıza vaat ettik. O günden bugüne bu duruşumuzdan ayrılmadan kararlılıkla icraatlarımızı yürüttük. Bu tedbirlerle ciddi başarı elde edilmiş, mali bütçelerimize katkı sağlanmıştır. Bu nedenle 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesini belediyelerimiz yakından takip etmektedir. Bu genelgenin istisnasız tüm kamu kurumlarını kapsaması gerektiği inancındayız.

Söz konusu genelgenin, belediyelerimizin görevlerini yapması yönünde bazı engeller oluşturabileceği kanaatindeyiz. Bu hususta, ilgili kurumlarla irtibat kurarak belli maddelerin açıklığa kavuşturulmasını talep edeceğiz."

Açıklamada "Bu belirsizliklerin giderilmesi ve Belediyelerimizin birikmiş tüm diğer sorunlarının değerlendirilmesi adına Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Eylül 2019 tarihinde yaptığımız 30 Büyükşehir Belediyesi toplantısının bir benzerinin en kısa sürede yapılmasının gerekliliğine inanıyor ve bu toplantıyı talep ediyoruz" denildi.

Turizm Teşvik Kanunu Taslağı: 'Belediyelerin gelirlerine el koyma anlamını taşıdığı ortada'

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından meclise gönderilen Turizm Teşvik Kanunu Taslağı'nın meclis ihtisas komisyonundan geçtiği hatırlatılan açıklamada "Taslağa göre belediye sınırları içinde bulunan yeme-içme, eğlence, günübirlik mesire alanları ile konaklama tesisleri ve plajlar dahil turizmle ilgili alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tasarruf ve denetimine bırakılacaktır. Bu yaklaşımın belediyelerin gelirlerine el koyma anlamını taşıdığı ve işlemeyeceği ortadadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal krizlere rağmen 11 Büyükşehir Belediye başkanı olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm engellemelere karşın umudu çoğaltarak vatandaşlarımızın derdine derman olacağız" ifadelerine yer verildi.