CHP'li belediye başkanlarından İmamoğlu'na destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın duruşması yarın İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşma öncesi CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz, birlikteyiz. Anca beraber kanca beraber Başkanım. Ya birlikte varız ya da adaletsizlikte hiçbirimiz yokuz" dedi.