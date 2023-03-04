CHP'li belediye başkanları Akşener'i ziyaret edecek

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanının İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği duyuruldu.
Belediye başkanlarının görüşme için İYİP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi.
Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılacak.