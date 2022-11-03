CHP’li Belediye Başkanı: Camiye yer vermedim diye limanı elimden alıyorlar

Zonguldak Karadeniz Ereğli'nin CHP'li Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kasım ayı meclis ilk toplantısında kente yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verirken, belediye çalışmalarının engellenmek istediğini söyledi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Posbıyık, Türkiye'de İller Bankası'na borcu olmayan tek belediyenin Ereğli Belediyesi olduğunu ama kredi alamadığını kaydederek, “Siz ne yaparsanız yapın, halk Halil Posbıyık'ın arkasında. Bütün baskılara rağmen Cumhuriyet yürüyüşünde bunu herhalde kör gözler dahi görmüştür” dedi.

'Kent meydanı projesindeki bağışçılar tehdit edildi'

Posbıyık, AKP Belediye döneminde yıkılan eski terminal alanına Kent Meydanı yapmak için bağışçılar ile anlaştıklarını ancak bağışçının baskı ve tehdit edildiğini ileri sürerek, “Meşhur Kent Meydanı. Açık ve net olarak konuşuyorum. Bağışçıya baskı yapıyorlar, ‘Seçimler yaklaştı, CHP'li başkana oy kazandırmak mı istiyorsunuz siz. Kent meydanına bağış yapmayacaksınız’ diyorlar.

Aylardan beri konuşuyorum bağışçılarla. Bağışçılar büyük baskı gördüklerini ve seçime kadar bir şey yapmayacaklarını söylediler. Çok büyük baskılar var. Hak veriyorum onlara da. Diğer konularda da Ereğli Belediyesi'ne yardım edilmeyecek, onlara mı kazandıracaksınız diyorlar. Dolayısıyla yaptırmayan belli. Zaten orayı yıkan da ben değilim. Benden evvelki AKP döneminde paldır küldür yıktılar o hale getirdiler. Benimle hiçbir alakası yok” diye konuştu.

'Camiye izin vermedik diye kenti cezalandırıyorlar'

Posbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sahildeki yeşil alan içinde bulunan amfi tiyatro alanına cami yapılmasına izin vermediği ve CHP Meclis üyelerinin konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi. Bakanlığın istediği yere caminin olmayacağını, trafik sorunu yaşanacağını vurgulayan Halil Posbıyık, “Bozhane limanını elimizden alıyorlar yada alınmaya çalışıyorlar. Yeni Liman Başkanı beni ziyaret etti. Limanı kapatıyorum dedi.

Sahile camiyi yaptırmadığımız için bütün bakanlıklardan zaten işimiz durdu. Kent Meydanına camiyi yaptırmadık diye. Zulüm görüyoruz zulüm. Rıhtım bana ait, oraya sinek dahi sokmam dedim. Beni durdurma noktasında her şeyi yapıyorlar. Ereğli için yapılması gereken konuda hiçbir şey yapmıyorlar. O limanın yenilenmesi lazım. Uzatılması ve sağlamlaştırılması için 30 milyon lira para lazım. Paramız hazır ama vermiyorsun ki limanı bana.

Emanette, 452 milyar lira paramız Çevre Bakanlığında bekliyor. Niye vermiyorlar? ‘Ha Ereğli Belediye Başkanı sen bize camiyi yaptırmadın’ diyorlar. Ben cami yapmayalım demiyorum, 12 tane yer gösterdim yapalım diye. Onların istediğin yerin etrafında 4 tane cami var. O istedikleri yere cami olmaz. Trafik alt üst olur, kargaşa olur” ifadelerini kullandı.