CHP'li Bekaroğlu: Sayın Cumhurbaşkanı amacını aşan bir ifade kullanmıştır

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’e Rize’de yapılan saldırıya ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili "Bu yanlış anlaşılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı amacını aşan bir ifade kullanmıştır. Bu şekilde anlamak istiyorum" dedi.

ANKA'nın aktardığına göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada Bekaroğlu şunları söyledi:

“Kanun koyucu, Anayasa yapıcı, dünyanın bütün demokrat ülkelerinde parlamenterler, yasa yaparken hiçbir baskıyla karşı karşıya kalmamak için ifade ve düşüncelerini herhangi bir baskı altında kalmadan ifade edebilmeleri için mutlak kürsü dokunulmazlığı vardır. Meclis’te yapacağım herhangi bir konuşmadan dolayı hiçbir baskı altında kalmamamız gerekiyor.

Bakın değerli arkadaşlar, konumuzla ilgili değildir demeyin. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, Rize’de İkizdere’de yaşanan olayları övdükten sonra ‘Daha neler olacak’ diye bir siyasetçiye, bir partinin genel başkanına ve bütün siyasetçilere, mesela ben burada dersem ki eğer ‘Bu kanun teklifi birtakım lobilerden geçmiştir. Bu lobilerin kimlerle bağlantısı var? Nasıl bir karanlık şeylerden geçti?’ Bir şeyler söylesem acaba ne olur yani?

‘Daha neler olacak’ cümlesinin muhatabı mıyım ben diye düşünüyorum. Böyle olmaz arkadaşlar. Biz siyaset yapıyoruz. Siyasetçi yanlış yapabilir. Bu yanlışının bedelini siyaseten alır. Bakın, Sayın Akşener’e Rize’de saldırı yapıldı. Fiziki saldırı yapılmış. Benim şuradan çıkarken fiziki saldırıya uğramayacağım garanti altına alınabiliyor mu? Bakın bunu ben kayıtlara geçsin diye söylüyorum.

Bakın, biz düşüncelerimizi ifade ederiz. Hiç kimseden de korkmadan ifade ederiz. Bu yanlış anlaşılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı amacını aşan bir ifade kullanmıştır. Bu şekilde anlamak istiyorum. Yoksa bir Cumhurbaşkanı, parlamentoya gelip, milletvekillerine tehdit anlamına gelecek böyle bir şey savuramaz. Bunun kayıtlara geçilmesini istiyorum."