CHP'li Bekaroğlu: Bizim için çay mübarektir, hakaret edenleri lanetliyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te yurttaşlara çay fırlatmasının ardından tartışmalar büyürken CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan "çay mübarektir" çıkışı geldi.

Bekaroğlu paylaştığı sosyal medya mesajında "Bizim için çay mübarektir; çay olmasa biz yoktuk, çayla okuduk, çayla ev yaptık, çayla yuva kurduk. Çayın ayaklar altına alınmasına tahammül edemiyorum, çaya hakaret edenleri lanetliyorum." dedi.

Bekaroğlu söz konusu paylaşımını çay üzerinden mizah yapan bir paylaşımı etiketleyerek yaptı.

Bizim için çay mübarektir; çay olmasa biz yoktuk, çayla okuduk, çayla ev yaptık, çayla yuva kurduk. Çayın ayaklar altına alınmasına tahammül edemiyorum, çaya hakaret edenleri lanetliyorum. https://t.co/9An9M87sc4 — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) August 1, 2021

Bekaroğlu'nun çaya odaklanan bu sözleri kısa sürede sosyal medya üzerinde tepki toplarken, İstanbul Milletvekili bir "düzeltme açıklaması" yaptı. Gelen tepkiler üzerine CHP'li Bekaroğlu "İki saattir yoldayım; bu yazdığından insanların kafalarına çay paketi atılmasını eleştirenleri lanetlediğim sonucu çıkarılmış. Yok arkadaşlar; tam tersi, çay paketleri atanlaradır sözüm!" dedi.