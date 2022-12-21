CHP'li başkana 'Love Erdoğan' soruşturması

İzmir’in Selçuk ilçesinde, AKP ilçe başkanı tarafından kentin farklı noktalarına izin alınmadan asılan "Love Erdoğan" afişlerini kaldıran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hakkında soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun soruşturma izni vermesini Danıştay’a taşıyan Sengel’e kötü haber geldi. Danıştay 1. Daire Başkanlığı, başkan Ceritoğlu Sengel, hakkında soruşturma açılabileceğine hükmetti.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmesi öngörülüyor.

İzinsiz olduğu gerekçesiyle iki kez toplatıldı

ABD'deki 'Stop Erdoğan' yazılı reklamlara karşı 14 Mart 2021 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde AKP ilçe teşkilatı tarafından farklı noktalara ‘Love Erdoğan’ pankartları asıldı. Belediye ekipleri ise pankartların izin alınmadan asıldığını tespit ederek kaldırdı. İndirilen pankartlar tekrar AKP’lilere teslim edildi. AKP’liler pankartları izin almadan tekrar astırdı. Zabıta ekipleri ikinci kez pankartları kaldırdı ve yerlerine ‘Tek Sevdamız Atatürk' afişi astı.

Pankart için izin almaya gerek olmadığını savunan AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, “Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk meydanlarında kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği, görselinin olduğu panoları kaldırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Danıştay reddetti

Şikâyet ardından İçişleri Bakanlığı, “Selçuk belediyesinin yetkisi olmadığı halde pankartları kaldırdığı gerekçesiyle” soruşturma izni verdi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in itirazı üzerine konu Danıştay’a taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla verilen soruşturma izni hakkında yapılan itirazı değerlendiren Danıştay 1. Daire Başkanlığı, başkan Ceritoğlu Sengel, hakkında soruşturma açılabileceğine hükmetti. Pankartları toplattığı için Filiz Ceritoğlu Sengel, hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

'Pankartlar izin alınmadan yasak yerlere konulmuş'

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “O pankartlarda sadece AKP ilçe başkanlığı ve 'Love Erdoğan' yazıyordu. Ne cumhurbaşkanlığının logosu var ne başka bir şey. Pankartları kaldırmamız bazı kesimler tarafından farklı noktalara çekilmek isteniyor. İlan reklam tabelalarımız ve buna bağlı yönetmeliklerimiz var. Reklam alanlarımız dururken, bu pankartlar çıtalı şekilde izin alınmadan yasak yerlere konulmuş. Bununla ilgili belediyemize hiçbir başvuru yok. Kanunlara göre yönetilen bir belediyeyiz. O pankartlar izinsiz olduğu için gerekli işlem yaparak kaldırdık” şeklinde konuştu.

Kent için çalışmaya devam edeceklerini belirten Sengel, "Gıda krizi ve ekonomik kriz sebebiyle beslenme güçlüğü çeken çocuklarımıza yönelik 'Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması' ve kentimizin uzun dönemlerdir ihmal edilen ihtiyaçlarına yönelik projeler olmak üzere Efes Selçuk için çalışmaya devam ediyoruz. Gündemimizde insana ve kente dokunan projelerimiz var" ifadelerini kullandı.