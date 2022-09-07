CHP'li Başevirgen: Bankalar kâr, vatandaş borç rekoru kırıyor

AKP hükümetinin ekonomi yönetiminin Kur Korumalı Mevduat uygulamasından sonra bankaların kâr rekoru kırdığı belirtildi. Bankaların temmuz ayındaki kârı geçen yıla göre yüzde 505 artarak 38,7 milyar liraya çıktığı öğrenildi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşın ise son 3,5 ayda bankalara olan borçlarının 187 milyar lira arttığına dikkat çekerek, “Bankaların kârı rekor kırarken vatandaşın borcu çığ gibi büyüyor” açıklamasında bulundu.