CHP'li Başarır: Ne yönetmeyi ne de açıklama yapmayı becerebiliyorlar

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün isim ve soyadı değişikliği ile ilgili yaptığı “Bazı milletvekillerinin son günlerdeki açıklamalarıyla düzenleme hakkında bilgilerinin olmadığı, kamuoyunu yanlış yönlendirdikleri görülmüştür” açıklamasına tepki gösterdi.

Başarır, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

“Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ndeki arkadaşlar düzenleme hakkında bilgimizin olmadığını ifade etmişler. Biz soru önergemizde ve açıklamamızda zaten bu isim değişikliğinin ancak 4 halde yapılabildiğini söyledik ve dedik ki böyle bir şey varsa bu açıkça kanuna aykırı. Ayrıca açıklamada da sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler bu kapsam dışındadır diye ifade etmişsiniz. 24341420-010.06.01-3331 sayılı genelgede kapsam dışı oldukları ifade edilse de kanunda böyle bir sınırlamaya gidilmemiş. Şimdi size hukuk öğrencilerine 2. sınıfta idare hukuku dersinde öğretilen basit bir ders vereceğim.

'Genelgelerle hakların düzenlemesi yapılmaz'

Kanunda açıkça sınırlanmamış ve düzenlenmemiş hususlar hakkında genelge ile düzenleme yapılamaz, kural koyulamaz. Genelgeler, bir düzenleyici işlemdir fakat iç işleyişi düzenleyen metinlerdir. Genelgeler ile vatandaşların haklarına ilişkin bir düzenleme yapılamaz. Şimdi size idare hukukuna ilişkin ufak bir ders verdikten sonra bu durumda ne olacağını da anlatayım. Daha önce Suriyeli ve Afgan olup da Türk vatandaşı olan kişiler başvurduğunda siz bu isimlerin değişikliğini reddetseniz bile genelge ile koyduğunuz hüküm geçersiz olacak ve yine isimlerini değiştirebilecekler.

'Nereden baksanız tutarsız açıklamalar'

Yaptığınız açıklama gerçekleri gizlemiyor çünkü sizin bakanınız siz yapın hukuk arkanızdan gelir diyen birisi. O normlar hiyerarşisini nereden bilsin? Siz hukuk devletini nereden bileceksiniz? Bu yaptığınız açıklamadan dahi utanmıyorsunuz. Devletin en önemli kurumlarından birini ne hale düşürdüklerini görüyorsunuz. Ne yönetebilmeyi becerebiliyorlar ne de açıklama yapmayı. Nereden baksanız tutarsız açıklamalarla karşılaşıyoruz. Bugün ne yaptıklarını bile bilmeyen bu kişilerin söylediklerine hangi vatandaş inanacak? Devlete olan güven, hukuka olan güven sizin çapsız anlayışınız yüzünden zarar görüyor.” (ANKA)