CHP'li Bakan'dan Soylu'ya: Polis intiharları intihar değil cinayet, faili de sensin

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir il emniyet müdürüne ait olduğunu iddia ettiği ses kaydını sosyal medya hesabından paylaşarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Polis intiharları, intihar değil cinayet faili de sensin derken bunu kastediyorum. Amir zulmü devam ediyor hız kesmiyor" diyerek tepki gösterdi.

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Bu ses kaydı kimin? Bir ilimizin emniyet müdürü olabilir mi? Senin yönettiğin bakanlık bu işte Süleyman Soylu iyi dinle. Hukuku koruyacak, halkın güvenliğini sağlayacak kişi sıralı amirlerini tehdit ediyor, hakaret ediyor; belli ki seni örnek alıyor. #PolislerSahipsizdir

Polis intiharları, intihar değil cinayet faili de sensin derken bunu kastediyorum. Balık baştan kokuyor. Amir zulmü devam ediyor hız kesmiyor. Bu sesin sahibi kendini biliyorsun bırak bir polisin kafasını kırmayı saçının bir teline zarar gelsin sana bu dünyayı dar ederim.

Bakan kol, bacak kırarsa, emniyet müdürü de kafa kırıyor. Emniyet teşkilatını maddi otorite değil manevi otorite ile yöneteceğiz. Memur amirine saygı duyacak. Amir de memurunu koruyacak, gözetecek böyle liyakatsiz insanları emniyet teşkilatında barındırmayacağız."