CHP'li Altay: Ne yapacaksın Erdoğan, bizi öldürtecek misin?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözlerini "legal siyasete tehdit" diye niteledi ve "Ne yapacaksın Erdoğan, bizi öldürtecek misin?" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Altay, Erdoğan'ın Akşener'e yönelik "Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler..." sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu legal siyasete tehdittir. Bu siyasete sıkıyönetim ilanı kararıdır. Bu siyasi parti genel başkanlarına çok güçlü olmadığınız yerlere gitmeyin, sizi indirtirim mesajıdır. Ne yapacaksın Erdoğan, bizi öldürtecek misin? Böyle bir şey olabilir mi? Senin için de Kemal Kılıçdaroğlu için de Meral Akşener için de Rize ile İzmir, Edirne ile Hakkari, Sinop ile Mersin birdir.

Köyünüze kasabanıza gelirse ‘taşlayın’ demek suretiyle ne yapmaya çalışıyorsun. Siyasetçi seni eleştirir, bazen de sert eleştirir. ‘Benim memleketimde beni eleştiren gezemez, taşlanır, kurşunlanır’ dedin bugün. Ben Meral Akşener’in korkacağına ihmal vermem. Kılıçdaroğlu linç girişimine maruz kaldı, önüne kurşun sıkıldı. Kılıçdaroğlu, bir adım geri bastı mı, geri basar mı sanıyorsun? Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener kimse geri basmaz. Senin bu tehditlerine de kimse pabuç bırakmaz. Muhalefeti Anadolu yollarından geri çeviremezsin. Muhalefeti susturarak o posta oturamazsın."