CHP'li Altay: Dünyaya sesleniyorum, Türkiye’de arzu ettiğiniz kaos ortamı yaratılmayacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, beraberindeki heyetle birlikte İstiklal Caddesi’nde patlamanın meydana geldiği yere giderek karanfil bıraktı. Altay, “Dünyaya sesleniyorum. Türkiye teröre boyun eğmeyecektir. Bu tür saldırılarla Türkiye’de arzu ettiğiniz kaos ortamı yaratılmayacak. Türkiye’nin iç barışını muhafaza etmek hepimizin ama öncelikle Türk siyasetinin görevidir. Bunu yapacağız” dedi.

Türkiye’nin bir kaos ortamına sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirten Altay, şunları söyledi:

"Bu terör saldırılarının, Türkiye’nin iç bütünlüğünün, iç barışının bozulmasına yönelik olduğunu biliyoruz. Terör saldırılarının hedefinin ‘güçlü Türkiye’ olduğunu biliyoruz. Bu terör saldırılarının kökünün dışarıda olduğunu da biliyoruz. Ancak hiçbir terör saldırısı, Türkiye’nin iç barışının bozulmasına yol açmayacak; buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin kaos ortamına sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Dün bütün dünya gördü ki, Türkiye siyaseti böyle durumlarda tek vücut olmasını bilecek olgunluktadır. Dün bunun bir örneğini tüm siyasi parti genel başkanları verdi. Terörle mücadele konusunda, iç siyasetteki bütün ayrışmaları bir kenara bırakarak el birliği yapmasını bileceğiz. Türkiye’de kimse moralini bozmamalıdır. Üzüntümüz, kaybettiklerimiz içindir. Bunun son olmasını diliyoruz ama Türkiye’yi terör yoluyla teslim alacak bir güç, daha yok dünyada, olmayacak da. Bu millet bu güçlerle baş etmesini bilir. Böyle bir olgunluğu bu millet taşıyor. Türkiye yıllardır terörle mücadele ediyor.

Türkiye’nin terörle mücadele noktasında, terörün asıl hedefinin Türkiye’nin jeopolitik, coğrafi konumu olduğunu, bu coğrafyanın, dünyanın çok önemli bir merkezi olduğunun da bilincindeyiz ama bu coğrafya bizimdir, hep bizim de kalacak. Kimse Türkiye’yi terörle tehdit etmesin. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’müze çok teşekkür ediyoruz, kahraman polislerimize. Çok kısa bir sürede cani teröristin yakalanması, içimize bir parça da olsa su serpti. İstanbul Emniyet Müdürü başta olmak üzere görev yapan bütün polislerimize, polis, jandarma teşkilatımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu son olsun diyorum. Tekrar ediyorum, dünyaya sesleniyorum. Türkiye teröre boyun eğmeyecektir. Bu tür saldırılarla Türkiye’de arzu ettiğiniz kaos ortamı yaratılmayacak. Türkiye’nin iç barışını muhafaza etmek hepimizin ama öncelikle Türk siyasetinin görevidir. Bunu yapacağız.”

CHP Grup Başkanvekili Altay, patlamaya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yayın yasağı getirmesine ve internetin kısıtlanmasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Terör örgütüne yönelik operasyon bakımından yayın yasağını bir parça belki ama internetin kısıtlanmasını anlamakta zorluk çekiyorum. Doğru olduğunu da düşünmüyorum. Her olayda internet kesilirse insanlar evlerinde daha çok korku ve endişeye kapılır. Ne oluyor ne bitiyor noktasında insanları daha büyük bir karamsarlık kaplar. Bu bakımdan internetin, bant daraltmak suretiyle kesilmesi aslında terörün amacına hizmet ediyor olabilir. Bunu devlet yetkililerin iyi düşünmesi lazım. Şimdi acımız var, siyasi polemik zamanı zaten değil. Bu konuda, terörle ilgili siyasi polemik hiçbir zaman yapılmamalıdır ama bunları daha sonra bakacağız, sorgulayacağız. Bunları şimdilik doğru bulmadığımızı söyleyebilirim.” (ANKA)

