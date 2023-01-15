CHP'li Ağbaba: Zamdan emeklinin payına yine boş tencere düştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, en düşük emekli aylığının yüzde 57 zam ile 5 bin 500 liraya yükseltilmesine rağmen temel bakliyat ürünlerinde alım gücü olarak temmuz ayındaki 3 bin 500 lira emekli aylığının gerisinde kaldığını belirtti.

Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

“5 bin 500 TL en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL en düşük emekli aylığına göre makarna karşısında 63 paket değer kaybına uğradığı görülüyor. Yumurta da ise 5 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasındaki alım gücü ise 517 daha az yumurtaya denk geliyor. Ocak ayında 5 bin 500 TL emekli aylığı ile temmuz ayında 3 bin 500 TL emekli aylığına göre; 136 kg. Daha az patates, 71 kg. Daha az salatalık, 43 kg. Daha az kuru soğan ve 30 kg. Daha az domates alınabiliyor.

Yapılan zamlar alım gücü olarak bir önceki aylıkların altında kalmaya devam ediyor. 5 bin 500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı alım gücü olarak 3 bin 500 TL’nin altında kalıyor. Zamlardan emeklinin payına yine boş tencere düştü.”