CHP'li Ağbaba: son 15 ayda iflas eden esnaf sayısı 131 bin 110

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada ekonomik kriz nedeniyle iflas eden esnafa dikkat çekti.

Ağbaba, şunları kaydetti:

“2022 yılının ilk üç ayında toplam iflas sayısı 29 bin 360 olurken mart ayında iflas sayısı bir önceki aya göre yüzde 14 oranında arttı. Şubat ayında 8 bin 987 olan toplam iflas sayısı mart ayında 10 bin 226’ya çıktı. Özellikle artan girdi maliyetleri ve yüksek faturalar, esnafın her geçen gün iflas etmesine neden olmaktadır. Her ay bir önceki aya göre artan iflaslar, iktidarın elektrik faturalarında yaptığı düzenlemenin esnafın hiçbir sorununa çare olmadığını gözler önüne serdi.

'Son 4 yılın en yüksek mart ayı iflası'

Esnaf ve Sicili Gazetesi verilerine göre; 2022 Mart ayında yaşanan toplam iflas sayısı, son 4 yılın en yüksek mart ayı iflası olarak kayıtlara geçti. 2018 yılı mart ayında toplam iflas sayısı 9 bin 599 iken yine Mart 2021 de toplam iflas sayısı 9 bin 310 olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz ay 10 bin 226 esnafın kepenk kapatması, son 4 yılın en yüksek mart ayı iflası olarak dikkat çekti. Ayrıca bu yılın ilk üç ayındaki iflaslarla beraber, son 15 ayda iflas eden esnaf sayısı ise 131 bin 110’a yükseldi.

'İktidar sadece izliyor'

Türkiye, salgın sürecinde kendi esnafına en az destek veren ülke olurken geçtiğimiz aylarda da esnafa verilen biner TL’lik kira desteğinin 150’sini ise kazanç olarak değerlendirerek esnaftan geri istedi.

Zaten artan maliyetler ve yüksek faturalar nedeniyle iflas bayrağını çekmiş olan esnafımıza iktidar sadece sabır dilemekte, esnafımızın ekmek teknelerini kaybetmesini iktidar sadece izlemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, acilen esnafımıza yönelik üç acil önlemin alınması gerektiğini vurguluyoruz. Salgın süresince kapalı olan, işleri azalan esnafımızın Mart 2020-Haziran 2021 arasında ödenmiş faturaları geri iade edilmelidir. Salgın sürecinde esnafımıza verilen kredilerin faizleri silinmelidir. Artık aylık kira bedellerini geçen elektrik faturaları karşısında sadece esnafımıza özel elektrik fatura tarifeleri uygulanmalıdır.” (ANKA)