CHP'li Ağbaba: İktidar sendikalara yönelik darbe planından geri adım atmıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba kamu emekçileri sendikalarına toplu sözleşme ikramiyesi için getirilmek istenen yüzde 2’lik iş kolu örgütlenme şartını eleştirdi.

Ağbaba’’ Danıştay’ın yakın bir dönemde iptal ettiği bu kararı iktidarın temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp tekrar gündeme getirmesini anlayamıyoruz. Sanırız ki iktidar bu düzenleme ile ülke de tek tip sendikal anlayışın sürmesini istemektedir’’ dedi.

'Hükümet küçük sendikaları büyük sendikalara yedirmektedir'

"Düzenleme sendikalara darbe niteliği taşımaktadır" diyen Ağbaba, "Getirilen düzenleme ile kamu görevlilerin örgütlü olduğu sendikalara yüzde 2 örgütlenme baraj şartı getirilmekte, yüzde 2 baraj şartını sağlayan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenirken, bunun altında kalan sendikalara ise toplu sözleşme desteği verileceği belirtilmektedir. Getirilen kanun teklifinde toplu sözleşme desteği olarak memur aylık katsayısının 750 gösterge rakamıyla çarpımı sonucu çıkacak tutar, toplu sözleşme ikramiyesi ise 2119 gösterge rakamıyla çarpımı sonucu çıkacak tutar olarak belirleniyor. Şu anki katsayı ile hesabedildiğinde %2 şartını sağlayan sendikalarla, %2 altında kalanlara üye memurlar arasında 500 TL gibi bir fark oluşmaktadır. Hükümetin yapmaya çalıştığı küçük sendikaları büyük sendikalara yedirmektir" ifadesini kullandı.

'İktidar yandaş sendikaların dışında hiçbir sendikanın var olmasına tahammül edemiyor'

Ağbaba şunları kaydetti:

"İktidar, baraj şartı ile sendikalara ve sendikaların üyelerine yönelik ayrıma gitmektedir. Bu durumda yüzlerce sendika ve binlerce sendika üyesinin örgütlenme özgürlüğü hakkına açık bir darbe vurulmaktadır. Düzenleme; başta anayasamızın 51. Maddesinde yer alan sendika kurma hakkını ihlal ettiği gibi yine Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası çalışma örgütünün 87 ve 98 sayılı hükümlerine de açıkça aykırıdır. Hem anayasamıza hem de imzalamış olduğumuz uluslararası hükümlere aykırılık taşıyan bu düzenlemede ısrar etmek, bağımsız ve özgür sendikal anlayışı yok etmek demektir. Çalışma Bakanının bir dediği bir diğerini tutmuyor. Çalışma Bakanı Türkiye’de sendikal örgütlülüğün yaşadığı sorunlardan sürekli bahsediyor. Sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu her defasında dile getiriyor. Gelin görün ki getirilen bu düzenleme ile sendikalar arasında ayrıma ve sendika seçme özgürlüğüne darbe vuruluyor.

Daha önce Danıştay’ın iptal ettiği bu düzenlemede ısrar etmenin amacı nedir anlamış değiliz. Getirilen düzenlemede gerekçe olarak ‘’Sendikal algının güçlendirilmesi ve sendika üyeliğinin desteklenmesi amacıyla’’ yapıldığı ifade ediliyor. Sendikalara yönelik yüzde 2’lik örgütlenme barajı şartı sendikal algıyı ve üyeliğini güçlendirmez aksine tüm bunları ortadan kaldırır. Diğer sendikaların örgütlenme ve var olma hakkına darbe vurur ve ülke de tek tip sendikacılığın önü açılır.

Anladığımız kadarıyla iktidar kendi yandaşı olan sendikaların dışında hiçbir sendikanın var olmasına tahammül edemiyor."