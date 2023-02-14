CHP'li Ağbaba: Esnafın kredi borçlarına erteleme en az 1 yıla çıkarılmalı, tüm faizleri silinmelidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşverenlere kısa çalışma ödeneğine başvuru hakkı verilmeli, sigorta primleri hazine tarafından karşılanmalıdır" dedi.

Ağbaba paylaşımında, esnafın kredi borçlarına ertelemenin en az 1 yıla çıkarılması ve tüm faizleri silinmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti.

"Deprem felaketi işyerlerini de yıktı ya da çalışılamaz hale getirdi. Hem işverenler hem çalışanlar mağdur. Bunun için acil adımlar atılmalıdır. İşverenlere kısa çalışma ödeneğine başvuru hakkı verilmeli, sigorta primleri hazine tarafından karşılanmalıdır. İstihdamı korumak amacıyla işverenlere karşılıksız hibe verilmeli, fatura ve kira giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu süreçte iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırmak isteyen işçilerin kıdem tazminatının ödenmesi için işverene nakdi destekte bulunulmalıdır."

Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi. Ertelemeden kaynaklı faizi Hazine karşılayacak. Erteleme kararı, vadesi 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak tüm kredi borçlarını kapsıyor.