CHP'li Ağbaba: Adayımız Kılıçdaroğlu'dur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Akın Gürlek’in Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmasına tepki gösteren Ağbaba, “Birçok siyasi dava var. Bunların başında, Canan Kaftancıoğlu kararı, Sözcü Gazetesi kararı, Türk Tabipleri Birliği kararı, Enis Berberoğlu’nun mahkeme kararını uygulamayan bir hâkim var. Bu kararların hepsini aynı adam görüyor. Adeta bir yargı, hukuk celladı Akın Gürlek isminde birisi var. Bu isim bakan yardımcısı oldu… Adeta iktidarın celladı ve iktidarın silahı gibi kullanılan birisi maalesef bakan yardımcısı olarak atanmış durumda” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine ilişkin kullandığı 'sürtük, çürük' ifadelerine değinen Ağbaba, "CHP olarak bizler, o dille o seviyede cevap vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ağbaba, "Türkiye’de çok siyasi yarışlar oldu, hatta çok sert rekabetler oldu. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana memlekette, Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Menderes, Demirel, Türkeş, Erbakan, Ecevit, Özal, Yılmaz, Çiller, birçok siyasetçi geldi. Ama ilk kez bir cumhurbaşkanının ağzından birkaç kelime duydum. ‘Teröriste’ alışmıştık ama dün ‘sürtük, çürük’ kelimelerini kullandı. O sözlerin ne anlama geldiğini burada söyleyemem. Cumhurbaşkanı’nın, siyasi rakiplerine, başta şimdiki ortağı Devlet Bahçeli olmak üzere söylemediği söz kalmadı. Birkaç örnek vereyim: Bu ülkenin kurucularına ‘iki ayyaş’, ‘kadın mı, kız mı bilemedim’, ‘haddini bil edepsiz kadın’, ‘sanatçı müsveddeleri’, ‘affedersiniz Ermeni’, ‘ulan İsrail dölü’, ‘ananı da al git’, ‘Haşhaşiler’, ‘vandallar’, ‘çapulcular’, ‘zillet’, ‘cibilliyetsiz’, ‘zürriyetsiz’ ve en son ‘çürük ve sürtük’ dedi. Siyasetin dili maalesef dün itibariyle bir seviyenin altına indi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, o dile o seviyede cevap vermeyeceğiz. Türkiye’nin gerçek meseleleri konuşulmasın diye, Sayın Cumhurbaşkanı bu kelimeleri kullanıyor. Bursa’dan onu, Türkiye’de yaşayan annelere ve babalara havale ediyorum" dedi.

'Bu yasayla herkes susturulmak isteniyor'

AKP ve MHP'nin düzenlediği 'dezonformasyon' yasasına ilişkin konuşan Ağbaba, "Ülkenin gerçek gündemi işsizlik, yoksullukken bir ‘sansür’ yasasını MHP’yle birlikte komisyondan geçirdiler. Bu teklif de ‘doğru olmayan, kamu düzenini ve barışını bozan, iş güvenliğini tehdit eden haber ve bilgi paylaşanlara ve yayanlara hapis cezası vereceğiz’ diyor. AKP, işine gelmeyen, sarayı eleştiren herkesi cezaevine atmayı amaçlıyor. Amaç korkutmak, susturmak, baskı ve sansürle iktidarda kalmak. Bu yasayla herkes susturulmak isteniyor. Yandaş medya oluşturdular; trol orduları yetmedi, şimdide sosyal medyaya yasak getirmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sosyal medyayı yasaklasalar da ceza da verseler bilin ki AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı gidiyor" şeklinde konuştu.

'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur'

Cumhurbaşkanı adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin gözü önünde açıkça organize bir linç, öldürme girişimiyle karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu’nu öldürmeye girişenler, bir gün bile cezaevinde yatmadı. Canan Kaftancıoğlu cezaevinde yattı. Erdoğan’la ilgili tweet atan 13-14 yaşındaki çocuklar cezaevinde yattı. Bu adaletsiz düzeni, Türkiye’yi itibarsızlaştıran bu hukuk düzenini sağlayanları seçimle göndermek bizim boynumuzun borcudur. Bize ‘aday kim’ diyor. Bizim adayımız, altılı masayı kuran, senin kimyanı bozan, Türkiye’de Adalet Yürüyüşü’yle başlayarak toplumun tüm kesimlerini gündeme getiren, onlarla kol kola giren genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”