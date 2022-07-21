CHP'li 11 belediyeden Dışişleri izni tepkisi

CHP'li 11 belediye başkanı ortak bir açıklama yaparak, belediyelerin yabancı misyonlarla görüşmesini Dışişleri Bakanlığı'na bağlayan genelgeye tepki gösterdi. Açıklamada böyle bir uygulamanın demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde bile yapılmadığı belirtilerek "Ülkemizin boynunu uluslararası arenada bükecek bir ayıptır" denildi.

'İptal için girişimlerde bulunacağız'

Açıklamada "Bu genelgenin hukuka ve demokrasiye uygun bir genelge olmadığının altını çizeriz ve genelgenin iptali konusunda hukuki girişimlerde bulunacağımızı beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı.