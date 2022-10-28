CHP'den 'Türkiye Yüzyılı' belgesine ilk yorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek konuşmacı olduğu toplantıyla duyurulan "Türkiye Yüzyılı" belgesi açıklandı.

Toplantı sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

1) Sarayın kibirlisi göreve geldiği 2002'den bu yana; - 2 trilyon 504 milyar $ vergi topladı - 131 milyar $ içeriden, dışarıdan borçlandı. - Milletin 63 milyar $'lık malını, mülkünü sattı. Toplam 2 trilyon 697 milyar dolar para toplayıp harcadı.

2) Sarayın kibirlisi 20 yılda, Kendinden önceki 57 Hükümetin, 79 yılda kullandığı kaynağın 4 katını kullandı. Önceki hükümetler kullandığı her 100$'lık kaynakla 714$ gelir yarattı. Saray Hükümetleri her 100$'lık kaynakla 533$ gelir yaratabildi. Kaynaklar israfa, şatafata gitti.

3) 2011'de çıktılar "2023'te Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız" diye söz verdiler. 2023'te -Milli gelir 2 triyon$ -Fert başına gelir 25 bin$ -İhracat 500 milyar$ -İşsizlik %5 olacak diye söz verdiler. Bunları Kalkınma Planlarına yazıp resmi hedef haline getirdiler.

4) 2023'e artık sayılı gün kaldı. Bırakın dünyada ilk 10 ekonomiden biri olmayı; - 1990 yılında en büyük 20 ekonomi arasına giren - 1999'da G20 üyesi olan Türkiye'yi En büyük 20 ekonomi arasından düşme noktasına getirdiler.

5) Kendi açıkladıkları programda, 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşamadıklarını itiraf ettiler. “Fert başına 25 bin $ gelir” demişlerdi. Kişi başına geliri 15 bin $ bile yapamadılar. “2 trilyon $ olacak” dedikleri milli gelir, 1 trilyon $'ı bile göremedi.

6) Türkiye sadece ekonomide zemin kaybetmedi. Ülkemizi Hukuktan, demokrasiye 3. dünya ülkeleri seviyesine indirdiler. Sadece son 4 yılda ülkemiz; -Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 8 -Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 18 -Dünya Mutluluk Endeksi'nde 38 sıra birden geriledi.

7) Son 20 yılda, hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandılar. Verdikleri sözleri tutamadılar. Büyük fırsatları kaçırdılar. Toplumu kutuplaştırdılar. Kaynakları israf ettiler. Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklarda, Everest'e çıktılar.

8) Ama Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Milletimiz sizin ne olduğunuzu gördü. Notunuzu verdi. Tasdiknamenizi elinize vermek, sizi evinize göndermek için artık sandığa gün sayıyor.

9) "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında" aziz milletimiz; Bu otoriter rejimi sandıkta göndererek bir kez daha tarih yazacak. Saray kaybedecek, Halk kazanacak! Otokrasi kaybedecek, Demokrasi kazanacak! Saray beslemeleri kaybedecek, Milletimiz kazanacak!