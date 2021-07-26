CHP'den 'sığınmacı' ve 'Tunus' açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin "düzensiz göçmen ve sığınmacılar için, bir açık hava hapishanesine çevrildiğini" savunarak AB'nin Erdoğan ile ikinci bir rüşvet pazarlığı yapmak istediğini söyledi.

Öztrak "Çok açık söylüyoruz. Bu yapılan gaflettir, delalettir ve hatta milletimize hıyanettir. Bunları söylemek kesinlikle ırkçılık değildir. Türkiye’ye kurulan demografik, siyasi, sosyal ve iktisadi tuzağı deşifre etmektir. Sığınmacı ve mültecilerin insanlık dışı bir siyaset oyununa, Kirli bir emperyal senaryoya malzeme edilmelerine isyandır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin “düşük teknolojili üretim yapısına” hapsedildiğini söyleyen Öztrak bunun sebeplerinden birininse "kontrolsüz göç" olduğunu ileri sürdü.

'Üç kuruşa adam çalıştırıp rekabet edeceğiniz tek yer Afrika'dır'

"Suriye’den ve son zamanlarda Afganistan’dan eğitimde ve beceride, Türkiye ortalamasından bile düşük işgücünün girişi üretilen ve ihraç edilen ürünlerimizin niteliğini düşük teknolojili ürünlere çivilemiştir" diyen Öztrak şöyle konuştu:

"Türkiye’nin çoktan bazı sektörlerini kalkınmada geri kalmış ülkelere transfer etmesi ve bunların yerine yüksek katma değerli, yüksek teknolojili sektörlere geçmesi gerekirdi. Ama bunun yerine, Suriye’den ve başka yerlerden göçmen alıp, Bunları da kayıt dışı, ucuz işgücü olarak çalıştırarak, düşük teknolojili, emek yoğun sektörlerin ayakta tutulması tercih edildi. Bunun tek bir sonucu vardır. O da yoksullaşmadır. Bugün bazı sanayicilerimiz, 'Suriyeliler, Afganlar olmasa çalıştıracak adam bulamıyoruz' diyorlar. Kimse kusura bakmasın, Bu üretim yapısıyla üç kuruşa adam çalıştırıp rekabet edeceğiniz tek yer Afrika’dır. Biz ülkemizin Avrupa’nın Afrika’sı, Bangladeş’i, Vietnam’ı olmasını istemiyoruz. Biz AB’nin tam üyesi olarak, bölgenin yüksek teknoloji üretim üssü olmak istiyoruz."

'Biz Almanya'ya 3-5 milyar dolar verelim'

Almanya Şansölyesi Merkel'in son açıklamalarında Türkiye'ye sığınmacılar için 3 milyar Avro "rüşvet" verileceğini itiraf ettiğini kaydeden Öztrak "Madem öyle, Almanya’ya biz 3-5 milyar dolar verelim, Bu Suriyeli ve Afgan göçmenlere Almanya baksın. Zaten bu göçmenlerin gitmek istediği yer Türkiye değil, Almanya" ifadesini kullandı.

"Kontrolsüz göç meselesi çok ciddi bir meseledir. Tek bir adamın, iki dudağı arasına bırakılacak bir mesele hiç değildir. Bu mesele partiler üstüdür. Milli bir meseledir. Meselenin sahibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır" diyen CHP Sözcüsü "İktidara gelir gelmez, arkamıza TBMM'yi alarak, bu konuların çetin müzakerelerini yapmasını çok iyi biliriz. Avrupa’yı da bunun korkusu sarmış. Erdoğan gitmeden onunla yeni bir rüşvet anlaşması yapmak istiyorlar. Erdoğan buna teşne olabilir ama biz buna kesinlikle razı değiliz. Milletimizin de razı olmadığını biliyoruz. O nedenle bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

'Tunus'ta parlamentoya karşı sivil darbe'

Tunus'ta Cumhurbaşkanı tarafından parlamentonun faaliyetlerinin askıya alınmasıyla ilgili olarak Öztrak "Bu, milli iradenin tecelligâhı Parlamentoya karşı yapılan sivil bir darbedir. Askerlerin Parlamento Başkanını parlamentoya sokmaması kabul edilemez. Tek adam rejimlerinde, Cumhurbaşkanlarına seçilmiş de olsa parlamentoyu fesih yetkisi verilmesi, demokrasiyle bağdaşmaz" dedi. Öztrak "Tunus’ta yaşananlar tek adam rejimlerinin demokrasi için nasıl bir tehdit olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ülkelerin sıkıntıları, ancak milli iradenin en geniş temsil imkanı bulduğu parlamentolarda çözülür. Biz kardeş Tunus halkının bu sıkıntılı dönemi atlatacağına, demokrasinin kazanımlarını koruyacağına inanıyoruz" diye konuştu.