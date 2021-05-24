CHP'den Şentop'a başvuru: Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi açıkla

CHP TBMM Grubu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği “organize suç örgütünden 10 bin dolar alan siyasetçi”nin kimliğinin açıklanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a başvurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 134 milletvekili tarafından imzalanan yazıda, özetle şunlar belirtildi:

“1990’lı yıllarda Susurluk kazasıyla açığa çıkan devletin içindeki bazı yapılanmalar ve organize suç örgütleri arasındaki ilişkiler, parlamento çatısı altında araştırılmış, bazı ilişki ağları deşifre edilmiştir. Bugün de yürütme erkinin ya da bu erkin içindeki bazı unsurların yasadışı suç örgütleriyle mücadele etmek yerine birlikte iş yapma alışkanlığını, biçim değiştirerek devam ettirdiği görülmektedir.”

Soylu'nun açıklaması hatırlatıldı

“İçişleri Bakanlığı görevini 31 Ağustos 2016 tarihinden bu yana aralıksız sürdüren Süleyman Soylu, 19 Mayıs 2021 akşamı TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada, organize suç örgütü üyesi Sedat Peker’i kastederek, ‘Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun’ ifadesini kullanmıştır.”

“Yetkisini milletten alan siyasetçilerin organize suç örgütü üyeleri ya da liderleriyle para trafiğine girmiş olmasının, bir İçişleri Bakanı tarafından dile getirilmesi, büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan kişinin, söz konusu ilişki ağını bilmesine karşın hiçbir işlem yapmamış olması, vahim bir tabloya işaret etmektedir.”

“İçişleri Bakanı’nın iddia ettiği ismi ve ilişki ağını açıklamasına yönelik çağrılar, bugüne kadar yanıtsız kalmıştır. Bakan Süleyman Soylu’nun bu şekilde dile getirdiği ve üstünü kapalı bıraktığı iddia, TBMM’nin saygınlığına gölge düşürmüş ve tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır.”