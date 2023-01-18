CHP'den seçim için 14 Mayıs tarihine yönelik ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında seçim tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkoç, "Seçim tarihini belirlemişsin, hayırlı olsun. Demişsin ki Mayıs'ın 14'ü... Bir kere daha sözünün arkasında duramadın. 'Seçim haziranda olacak, zamanında olacak' demiştin, o sözünü dahi tutamadın" dedi.

Birgün<2ün haberine göre, Özkoç, şöyle devam etti: "Biz sana dedik ki '6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir, 6 Nisan'dan sonraki seçim saray ve senin koltuğun içindir.' Sen milleti düşünmediğin için, kendin için bir seçim tarihi belirledin."

"Ve biz millet olarak buna uymak zorundayız ama bu millet son kez senin aldığın bu karara uymak zorunda kalacak" diyen Özkoç, "Umut ediyorum ki ortak akılla hareket eden parlamenter sistemde güçler ayrılığında tekrar itibarlı Türkiye Cumhuriyetinoktasına gelir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etmişti

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Demokrat Parti'nin 73 yıl önce kazandığı seçime gönderme yapmıştı.

Seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, müstemleke heveslilere 'yeter' diyecektir" demişti.