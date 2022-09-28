CHP'den seçim hazırlıkları açıklaması: 'Yüzde 101 oranında belirledik'

Sosyal Demokrasi Derneği ve Toplumsal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde “Seçim Güvenliği Çalıştayı” düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Seçim takviminin başlamadığı dönemdeyiz. Ama esas hazırlığın yapılması gerektiği dönemdeyiz. 2018’deki 180 bin 65 sandığı esas alırsak, ki biz bu seçimde 200 bine yakın sandık olmasını bekliyoruz; nüfus artışından dolayı, seçmen sayısındaki artıştan dolayı… Biz şu anda yüzde 101 seviyesindeyiz. Yani, 180 bin 65 sandığın tamamının biraz daha üzerinde, yüzde 101 seviyesinde sandık sorumlusu belirlenmiş durumda. Yüzde 40 seviyesinde de yedeklerde sandık sorumlusu belirlenmiş durumda. Her sandığa bir asil ve bir yedek belirleme hedefi ile yola çıkıyoruz” dedi.