CHP'den Şebnem Korur Fincancı'ya ilişkin ilk tepki

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alınması sonrası CHP'den ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir" dedi.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz.

Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir.

Asla kabul edilemez!"