CHP'den 'Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi' başvurusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, '10 bin dolara rüşvet alan siyasetçi' ile ilgili CHP Grubu'nun yazısına 32 gündür yanıt verilmemesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ikinci kez başvurdu.

Başvuruda "Yaptığınız açıklamalar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinizin mevcut milletvekilleriyle sınırlı bir görev olmadığı, önceki dönem bu yüce çatı altında görev yapmış milletvekillerimizin haklarından da sorumlu olduğunuzu hatırlatma ihtiyacı doğmuştur" denilirken, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nun 24 Mayıs günü yaptığı başvuru üzerine bu görüşmeleri gerçekleştirdiğiniz ve İçişleri Bakanı’nın yazılı yanıtını bu talebe binaen aldığınız herkesin malumudur. Buna rağmen 24 Mayıs 2021 tarihli yazılı başvurumuza ne yazılı ne de sözlü bir yanıt verilmiş değildir. Ana muhalefet Partisi’nin yazılı başvurusunun 32 gündür yanıtsız bırakılmış olması, Parlamento’nun işleyişine, teamüllerine ve saygınlığına gölge düşürmüştür" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şu taleple devam etti:

"Siyaset kurumunun ve Parlamento’nun üzerine düşen gölgenin kaldırılması konusunda halen Parlamento’nun atması gereken adımlar bulunmaktadır. Rüşvet aldığı belirtilen kişinin 27. Yasama Dönemi’nde Parlamento’da bulunmuyor olması nedeniyle sizin sorumluluğunuzun sona erdiğini düşünmenizin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtir, demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin size yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmenizi talep ederiz."