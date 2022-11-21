CHP'den olası kara harekatına destek

CHO Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gazetecilerin "Pençe Kılıç Hava Harekatı ve Suriye'ye olası kara harekatı" hakkında sorusu üzerine, "Terör bir insanlık suçudur. Her türlü terör eylemini lanetliyoruz. TSK'nın teröre ve terör örgütlerine yönelik mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir, ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir" diye konuştu.