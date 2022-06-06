CHP'den müzik yasağına karşı dava: 'Bu yaptıkları suç ve anayasaya aykırı'

Pandemi sürecinde saat 24:00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati, yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak gece 01.00’e kadar uzatılmıştı. CHP'nin Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, karara ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açtı.

'Seküler yaşam tarzına bir saldırı'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlgezdi, “Pandemi ile mücadele bahanesiyle bu ülkenin seküler yaşam tarzına bir saldırı gerçekleştirildiği aşikardır. Tüm mekanlarda HES kodu uygulaması kalktı, yüz yüze eğitime geçildi, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla tüm koltuklar satışa sunuldu, açık alanların yanı sıra kapalı mekanlarda dahi maske uygulaması kalktı. Virüsle ilgili aklınıza gelen bütün kısıtlamalar kaldırıldı. Nasıl bir virüs ki müzikle, notayla yayılıyor? Virüsün yayılmasında nasıl bir değişiklik oldu da müzik yasağının saatleriyle oynanarak saat 22:00'den 24:00'e şimdi ise 01:00'e çekildi?” diye konuştu.