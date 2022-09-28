CHP’den Mersin’deki saldırı hakkında suç duyurusu

CHP, Mersin’de polisevine saldırıya ilişkin tüm sorumlular hakkında suç duyursunda bulundu.

İktidar yakın medya ve siyasilere dikkat çekilen açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleriyle yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız kalmayacaktır” denildi.

AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, HDP ile CHP’ye yüklenerek hedef göstermişti:

“Bunları takip ederseniz ya HDP’ye, ya CHP’nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da Batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır. Aynı durum Batı için de gereçlidir. Yılan kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz.”