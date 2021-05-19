CHP'den Mavi Marmara anlaşmasının iptali için kanun teklifi

CHP, İsrail'le 20 milyon dolar tazminat karşılığı imzalanan ve Türkiye'nin Mavi Marmara saldırısına ilişkin tüm haklarından vazgeçtiğini ifade eden anlaşmanın iptali için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan teklif, İsrail’in artırarak sürdürdüğü şiddet politikalarına karşı Filistin halkıyla somut dayanışma gösterilmesi amacıyla 20 milyon dolar tazminat karşılığı imzalanan anlaşmanın iptalini öngörüyor.



Teklifin gerekçesinde "TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ilk imzacısı olduğu ve beş siyasi parti grubunun da katıldığı ortak bir bildiriyle İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesi gerektiği çağrısında bulunulduğu" hatırlatıldı. TBMM'nin bu bildirinin arkasında ve Filistin halkının yanında olduğunun altını çizecek biçimde yeni tedbirler alması gerektiği ifade edilen teklifte şöyle denildi:

"Filistin Devleti’nin yanında olduğumuzu ve Filistin halkıyla dayanışma içinde bulunduğumuzu somut bir biçimde ortaya koymak için, hem 17 Ağustos 2016 tarihinde Dışişleri Komisyonu’nda görüşülürken hem de daha sonra, büyük bir aceleyle TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşırken kamuoyunun tepkisini çeken 6743 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un iptal edilmesini teklif ediyoruz."

Teklifte şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası sularda 9 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Mavi Marmara saldırısından sonra Hükümetin, İsrail’le ilişkileri normalleştirmek için öne sürdüğü şartların hiçbirisi karşılanmamıştır. İsrail’in özür dileyip dilemediği belirsizdir, Gazze ablukası kaldırılmak bir yana daha da sıkılaştırılmıştır. Tazminat ise hem veriliş usulü hem de miktarı bakımından Mavi Marmara kurbanları ve ülkemiz için onur kırıcıdır. Söz konusu kanun tasarısı Dışişleri Komisyonu’nda ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken İsrail’le yapılan anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti için aşağılayıcı olduğu ve kabul edilemez hükümler içerdiği muhalefet partileri tarafından vurgulanmıştır. Bütün dünyanın tanıklık ettiği İsrail’in Filistinlilere karşı artarak devam eden zalimane tutumu söz konusu kanuna karşı yapılan itirazların haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Orta Doğu Barış Süreci’nde Türkiye’nin ilkeli durarak olumlu ve yapıcı bir rol oynayacağını ve iki devletli bir çözümün zaruri olduğu görüşümüzü tekrar hatırlatarak, Filistin halkının yanında durduğumuzu bir kez daha vurgulamak amacıyla 6743 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un iptal edilmesini talep ediyoruz."