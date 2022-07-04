CHP’den KYK’ya ‘zamları geri çekin’ çağrısı

CHP’nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurt ücretlerine yaptığı yüzde 70’in üzerindeki zammı ve iktidarın bu konudaki politikalarını eleştirdi.

ANKA'nın aktardığı habere göre; ek bütçede öğrencilerin, gençlerin göz ardı edildiğini vurgulayan Karabıyık “Biz sürekli ‘Devlet yurtları yapsın’ derken ‘Hayır devlet yapmayacak; cemaatlere, vakıflara bırakacağız’ şeklinde bir diretme söz konusudur. O zaman amaç çocuklara barınma sağlamak değil de çocukları siyaseten şekillendirmek midir?” diye sordu.

Karabıyık, açıklamasında şunlara değindi: “Üniversitelerin tatile girmesinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken öğrencilerimiz barınma sorunu kaygısı yaşamaya başladı. Öğrencilerin çözülmesi gereken sorunlarının başında yurt, yani barınma geliyor. Çünkü devlet yurtlarında öğrencilerin yaklaşık sadece yüzde 20’sine yurt olanağı sağlanabiliyor.

‘Cemaat ve tarikat yurtlarına mecbur bırakılıyorlar'

İktidarın yarattığı ekonomik kriz nedeniyle yoksulluk ve yoksunluk ile mücadele eden öğrencilerimiz, bir yandan da barınma sorunu yaşıyor. Devletin sorumluluğu olan barınmayı yerine getirmemesi nedeniyle çok sayıda öğrenci özel yurtlara yöneliyor. Bu durum, kimi örnekte öğrencilerin cemaat ve tarikat yurtlarına mecbur kalmasına neden oluyor.

Şimdi ise geldiğimiz noktada öğrenciler, KYK yurtlarında yaşanan zamlar nedeniyle çaresizliğe terk ediliyor. 20 yıllık iktidarı boyunca gençlerin ve öğrencilerin sorunlarını görmezden gelen AKP, öğrencileri de ekonomik krize kurban ediyor.

"KYK, bu zamları geri çekmelidir" diyen Karabıyık "Daha üniversiteye başlamadan gelecek kaygısı ile baş başa bırakılan öğrencilerimiz desteklenmeli ve iktidarın hatalı politikalarına kurban edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.